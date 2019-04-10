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10 апреля 201922:08

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Из 151 проголосовавших парламентариев 105 высказались за резолюцию, 30 — против, 16 воздержались.

В проекте принятой резолюции ПАСЕ также призвало к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы сохранить общеевропейскую миссию Совета Европы и избежать ситуации, в которой крупнейшее государство будет вынуждено принять решение покинуть организацию со всеми геополитическими последствиями. Последнее, по мнению ПАСЕ, также обернулось бы "конкретными последствиями для граждан России".

При этом в ходе голосования Ассамблея не поддержала большинство поправок, внесенных украинской делегацией, передает РИА Новости. В частности, представители Киева требовали убрать из текста адресованное России предложение о формировании делегации в ПАСЕ. Тем не менее, в принятой резолюции упоминается о "незаконной аннексии" Крыма в 2014 году, которая "нарушает международное право и Устав Совета Европы".

В резолюции также говорится, что по состоянию на июнь 2017 года решение правительства России приостановить выплату взноса в бюджет ПАСЕ после лишения российской делегации права голоса "привело к серьезному бюджетному кризису, угрожающему основным направлениям деятельности Совета Европы".

Права голоса и ряда значимых полномочий российскую делегацию в ПАСЕ лишили после проведения референдумов в Крыму и Севастополе и воссоединения Крымского полуострова с Россией в 2014 году. В ответ на это с 2016 года российские делегаты прекратили приезжать на заседания ПАСЕ.

В январе 2019 года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие оснований для возвращения делегации России к работе в ПАСЕ в 2019 году. Также Госдума призвала оставить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы.

В принятой теперь резолюции ПАСЕ содержится также предложение сформировать новый трехсторонний механизм — ПАСЕ, комитет министров, генсек Совета Европы — по реагированию на нарушения государствами-членами своих обязательств. Раньше по уставу прерогатива решать судьбу страны в Совете Европы принадлежала комитету министров.

Ранее сегодня ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева в прямом эфире из Страсбурга рассказала, что оскорбившего ее в январе этого года украинского журналиста Сергея Сидоренко в наказание за его хамское поведение не пустили на текущее заседание ПАСЕ.

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