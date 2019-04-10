10 апреля 201922:15
Хромачева потерпела поражение в первом матче на турнире в Колумбии
Российская теннисистка, 137-я ракетка мира, Ирина Хромачева в первом круге турнира в колумбийской Боготе за один час 53 минуты проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек со счетом 6:4, 1:6, 4:6.
Россиянка дважды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи, а у спортсменки из Словении, занимающей 67-е место рейтинга WTA, один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейка из десяти.
Таким образом, Зиданшек вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять американка Сачия Викери, обыгравшая на старте Хироко Кувату из Японии – 6:4, 6:2.
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