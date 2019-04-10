Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года. Об этом СМИ сообщила представитель правительства Германии. Она попросила уважать частную жизнь канцлера и ее семьи.

Как уточняется, учительнице английского языка и Латыни Херлинд Каснер было 90 лет.

Еще в феврале текущего года Херлинд сопровождала дочь в поездке в Темплин. Ангеле Меркель было присвоено звание почетного гражданина этого города, передает агентство "Интерфакс".

В Темплине Ангела Меркель жила с родителями в период с 1957 по 1973 год. В этом восточногерманском городе ее отец Хорст Каснер служил пастором.