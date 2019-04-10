На Тайване врачи нашли в глазу у женщины четырех пчел

Жительница Тайваня по фамилии Хи пожаловалась врачам на жжение в глазах. Окулисты обнаружили у женщины на сетчатке четырех крошечных пчел- галиктидов. Они питались слезами больной, сообщает CNN.

Женщина рассказала, что пчелы, вероятно, попали ей в глаза, когда она ходила на могилу к родственнику вырывать сорняки. Жжение под веками началось вскоре после этого. Хи промыла глаза, но это не помогло.

Промучившись три часа, женщина обратилась к врачам из больницы при университете Fooyin. Чтобы понять причину недуга Хи, медикам пришлось изучить ее глаза под микроскопом.

Только после этого окулистам удалось обнаружить в глазах пациентки четырех крошечных пчел, которые находились в слезных протоках женщины.

Длина особей галиктидов составляет всего несколько миллиметров. Обычно пчелы этого вида питаются нектаром и пыльцой, но также не брезгуют потом и, как оказалось, слезами. При этом агрессивными этих насекомых назвать трудно.

Пострадавшая опасалась за свое зрения, которое ухудшилось, пока пчелы находились у нее в глазах, но врачи сказали, что вскоре состояние пациентки вернется в норму.