Задержанных в Египте студентов из России обвиняют в экстремизме

Четверым студентам из Ингушетии, задержанным в Египте, предъявлены обвинения в экстремизме. Об этом СМИ сообщил руководитель консульского отдела посольства России в Каире Юсуп Абакаров.

Как уточнял Абакаров, обвинения в экстремизме были предъявлены четверым студентам из Ингушетии, гражданке России и уроженке Киргизии.

Российский дипломат, ссылаясь на адвоката задержанных, отметил, что в ходе судебных заседаний не было предъявлено никаких доказательств и свидетельств экстремистской деятельности. Сотрудников консульского отдела и родителей задержанных не допустили на заседание суда, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в 2018 году в Египте правоохранители задержали пятерых студентов из Ингушетии. По предварительным данным, они нарушили миграционное законодательство. В январе текущего года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что пропавших задержали сотрудники правоохранительных органов Египта. Также он добавил, что родственники в течение долгого времени не могут выйти с ними на связь и весьма обеспокоены.

Посольство и консульства РФ в Египте занялись установлением местонахождения студентов, а также выяснением причин их задержания. В начале февраля четверо студентов были переведены в тюрьму, а о судьбе одного до сих пор ничего неизвестно. Глава региона поручил местным властям и сенаторам от Ингушетии оказать максимальную помощь по освобождению задержанных и их возвращению на родину.