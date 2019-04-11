Юрий Семин: чемпионат России становится интереснее с каждым туром

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (1:1) и поделился ожиданиями от предстоящей игры 23-го тура чемпионата России с "Ахматом".

"Игра с "Зенитом"? Еще разберем этот матч, внесем коррективы. Чемпионат становится интереснее с каждым туром, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Любая из пяти команд может оказаться во главе турнирной таблицы. Напряжение большое, нужно его выдержать".

Железнодорожники в субботу, 13 апреля на выезде сыграют с "Ахматом". Наставник московской команды сообщил, что игру с грозненской командой пропустят защитник Ведран Чорлука и полузащитник Антон Миранчук: "У нас есть дисквалифицированные и травмированные. Сложности будут – нужно определиться с составом. Фарфан? Он вернулся из сборной с травмой. Мы готовили его с «Зениту», но не хотели рисковать здоровьем. У него также был тяжелый перелет – все это сказывается".