"Ничего нельзя сделать": Конюхов пытается выжить во время шторма

Путешественник Федор Конюхов пытается выжить во время очередного шторма в Южном океане. Предыдущий шторм перевернул лодку россиянина и оставил его без ветроуказателя, поэтому идти приходится вслепую.

Конюхов сообщил, что скорость ветра составляет 30-35 узлов (55-64 километра в час) с порывами до 45 узлов (83 километра в час, штормовая скорость по шкале Бофорта). Небольшое затишье ожидается только через сутки. Затем шторм ударит с новой силой.

"Боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен, — сообщает Конюхов. — Ветер разогнал большую волну. Ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать".

От берега Конюхова отделяет более 1600 километров. Он движется на весельной лодке. Путешественник сообщает, что опасается использовать газовую печь, чтобы не получить ожогов в сильной качке. Поэтому он много часов не ел ничего горячего.

Русский путешественник привел слова своего учителя, японского путешественника-одиночки Наоми Уэмуры. Он говорил, что ходит в одиночные экспедиции, чтобы познать предел человеческих возможностей. "Свой предел возможностей я нашел в этой экспедиции и в этих широтах", — признается Федор Конюхов.

Федор Конюхов совершает двухлетнее кругосветное путешествие на лодке "Акрос". Всего он пройдет 27000 километров и станет первым человеком в истории, прошедшим все три океана, омывающих Антарктиду, и обогнувшим на весельной лодке мыс Горн. Сын россиянина Оскар Конюхов публикует его сообщения, которые передаются по голосовой связи или через Bysky.