В сирийском лагере аль-Холь более 230 детей умерли из-за нехватки продуктов и лекарств

На северо-востоке САР в лагере аль-Холь сложилась катастрофическая ситуация. Там уже умерли 235 детей. Такие данные СМИ сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Также он сообщил, что представители центра общались с беженкой, которой удалось покинуть лагерь аль-Холь (он находится на территории, подконтрольной коалиции во главе с США). Она подтвердила, что в лагере сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

Ежедневно в лагере умирают 10-20 человек, в том числе дети. За последнюю неделю в связи с нехваткой лекарств, продуктов питания и нечеловеческими условиями жизни в лагере умерли семеро детей. Общее число погибших детей в лагере возросло до 235, передает РИА Новости.

Виктор Купчишин обратился к международным организациям с призывом принять меры, чтобы оказать помощь и облегчить страдания людей в лагере, ставшем одним из крупнейших в регионе к востоку от Евфрата и по всей Сирии.