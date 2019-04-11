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Brexit 10 минут назад

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11 апреля 201901:32

Brexit: Брюсель никак не может решить, какую отсрочку дать Лондону

Главы 27 стран ЕС в Брюсселе обсуждают отсрочку Brexit. В большинстве своем еще до начала саммита участники встречи высказались за предоставление Лондону дополнительного времени. Однако сейчас вопрос — сколько именно времени можно дать?

Канцлер Германии Ангела Меркель, к примеру, выступает в поддержку Мэй — за выход 30 июня, передает телеканал "Россия 24". Чешский премьер Андрей Бабиш предлагает перенести Brexit на следующий год. Сама британский премьер желает покинуть Евросоюз чем скорее, тем лучше.

"Я знаю, многие разочарованы, что саммит в принципе проводится, — заявляет Мэй. — Потому к сегодняшнему дню Великобритания в принципе должна была уже покинуть ЕС. Сожалею, что парламент оказался не способен принять соглашение по Brexit. Тем не менее, правительство проводит конструктивные и серьезные переговоры с оппозицией. Завтра они продолжатся. Цель этого саммита — согласовать продление сроков. Это даст нам немного времени на работу с соглашением, которое позволит избежать жесткого Brexit. Я прошу о продлении до 30 июня".

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