Тереза Мэй надеется, что Великобритания выйдет из Евросоюза как можно быстрее

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила надежду, что ее страна выйдет из Европейского союза как можно раньше. Политик искренне сожалеет, что этого до сих пор не произошло из-за позиции британского парламента. Об этом Мэй заявила на пресс-конференции по итогам экстренного саммита Евросоюза, на котором было принято решение отсрочить дату выхода Великобритании из ЕС до 31 октября.

Премьер отметила, что она трижды голосовала за выход из Евросоюза. И подчеркнула, что, если бы достаточное количество депутатов проголосовали вместе с ней в январе, Великобритания уже была бы вне Европейского союза. Мэй заверила: она хочет, чтобы Brexit произошел как можно быстрее, и пообещала, что будет работать над этим.

Великобритания должна будет выйти из Европейского союза 1 июня текущего года, если откажется проводить выборы в Европарламент 23-26 мая, напоминает ТАСС. Об этом сообщается в заявлении 27 стран – лидеров ЕС по итогам экстренного саммита в Брюсселе.

Как отмечается в документе, решение об отсрочке до 31 октября перестает применяться 31 мая 2019 года в случае, если Великобритания не проведет выборы в Европейский парламент в соответствии с действующим законодательством Евросоюза, а также не ратифицирует соглашение о Brexit до 22 мая 2019 года.