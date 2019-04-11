Биньямин Нетаньяху возглавит правительство Израиля в пятый раз

Соперники Биньямина Нетаньяху признали поражение на выборах в Израиле.

После подсчета 98 процентов голосов коалиция правых партий во главе с действующим премьер-министром получает больше половины мест в парламенте. Таким образом, Нетаньяху станет лидером Израиля в пятый раз.

Такое раньше удавалось только одному человеку в истории страны - Бен Гуриону, напоминает телеканал "Россия 24".