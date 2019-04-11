В Москве прогремел праздничный салют в честь 75 годовщины освобождения Одессы

Праздничный салют прогремел в Москве в честь 75 годовщины освобождения Одессы от немецких захватчиков.

Установки на Поклонной горе дали 2 тысячи залпов. В небо выпустили более 50 видов праздничного фейерверка.

В общей сложности запланировано еще 17 салютов в дни освобождения других городов СССР и европейских столиц: 11 из них — в этом году, еще шесть — в 2020, передает телеканал "Россия 24".