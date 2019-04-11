На матче "Ростов" – "Спартак" ожидается аншлаг

В центральном матче 23-го тура российской футбольной премьер-лиги московский "Спартак" 14 апреля на выезде сыграет с "Ростовом" Валерия Карпина. На трибунах 43-тысячной "Ростов Арены" ожидается аншлаг, так как проданы все билеты.

"Билетов нет ни в кассах, ни на официальном сайте клуба, – сообщает пресс-служба "Ростова". – Остались неоплаченные брони болельщиков и корпоративных заказчиков. В случае, если эти брони будут отменены, билеты поступят в продажу".

Напомним, матч "Ростов – "Спартак" состоится в воскресенье, 14 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром на это противостояние назначен петербургский судья Владислав Безбородов.