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Боевые действия в Ливии 41 минута назад

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11 апреля 201902:29 Аркадий Глушенков

Конфликт в Ливии: есть ли выход из военного тупика?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал остановить кровопролитие в Ливии. Он заявил, что у сторон конфликта еще есть шанс на мирные переговоры. Однако встреча представителей Ливийской Национальной Армии и Правительства национального согласия, которая как раз и должна была пройти под эгидой ООН, сорвалась несколько часов назад. А вооруженное противостояние идет уже неделю.

За неделю боев в Ливии Национальная армия оказалась меньше чем в 10 километрах от центра столицы страны Триполи. Под контролем бойцов фельдмаршала Халифы Хафтара — международный аэропорт Митига и военная база Ярмук. Это стратегически важные объекты, которые раньше удерживали военные Правительства национального согласия. Сейчас все они отступили в столицу. Ее национальная армия планирует взять под контроль в ближайшее время.

"С начала военной операции в Триполи мы потеряли 28 солдат, еще 92 человека получили ранения. 10 апреля наши силы подверглись трем авиаударам — их нанесли самолеты, вылетевшие из аэропорта Мисрата. Нам удалось арестовать нескольких боевиков на мосту Ас-Савани. Наступление проходит в соответствии с планом", — комментирует ситуацию представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.

В стране после свержения Муаммара Каддафи, которое произошло при активном вмешательстве США, сложилось двоевластие. На востоке — демократический парламент, опирающийся на солдат Ливийской национальной армии. На западе — признанное США и их союзниками Правительство национального согласия. Ни одна из сторон садиться за стол переговоров сейчас не собирается даже при посредничестве ООН. У самой Организации Объединенных Наций ответа на вопрос "Что делать?" тоже нет. Там лишь предлагают остановить насилие.

"Даже если огонь ведется по военной цели, необходимо принять все возможные меры, чтобы свести к минимуму случайные жертвы среди гражданского населения. У нас есть сообщения о том, что оружие, которое применяется при ударах, не является новейшей технологией, это неизбирательные удары", — объясняет пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Нет ответа, что делать, и у Европейского союза. Председатель Европарламента Антонио Тайани после заседания 10 апреля сказал журналистам, что европейским странам нужно выработать единую позицию по происходящему, и корни проблемы в том, что у некоторых стран ЕС есть нефтяные интересы в Ливии. Есть они и у США. Всю неделю, пока в стране шли бои, нефть на биржах стремительно дорожала, а американская добывающая индустрия богатела.

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