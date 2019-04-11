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11 апреля 201902:08 Николай Соколов

Россия помогает Латинской Америке в борьбе с вирусом гриппа

В Никарагуа запустили производство вакцин от гриппа в институте "Мечников". Это совместное предприятие, в которое вложились Россия и Никарагуа. Предполагается, что проект, который курировался Минздравом, сможет обеспечить необходимыми препаратами страны Центральной Америки.

"Мечников". Местные жители произносят эту фамилию с акцентом. С любой точки района Манагуа можно увидеть надпись на крыше Латино-американского института биотехнологий — фамилию русского микробиолога Ильи Мечникова.

Опыт России в области борьбы с вирусами теперь — в другом полушарии планеты. Первый завод по производству российских вакцин запускается в Никарагуа. Строилось предприятие на деньги правительств России и Никарагуа, большую часть выделила Москва. Но самыми важными оказались технологии и российские умы. Почти все сотрудники производства проходили обучение в России — у наших ученых.

В странах Латинской Америки существует дефицит вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, на грипп и пневмонию в Никарагуа приходится около четырех с половиной процентов случаев смертности. В Бразилии и на Кубе эта цифра почти в два раза больше. Современная российская вакцина позволит снизить эти показатели. Власти стран Латинской Америки смогут улучшить социальное благополучие населения.

Дружба между Россией и Никарагуа началась не сегодня. Два народа хорошо знают друг друга еще со времен Советского Союза. Тогда на обучение в Москву приезжали лучшие умы Латинской Америки. Сегодня уже их дети продолжают работать в лабораториях нового института биотехнологий. Алексей Юманкулов вырос в Никарагуа, но мама родом из России. Сегодня молодой ученый — один из сотрудников нового института. "Проект очень важен для страны", — говорит Алексей. 

Завод по производству вакцин построен с учетом особенностей местности. Никарагуа находится в сейсмически активной зоне. Но здание сконструировано так, что способно выдержать землетрясение до 9 баллов. Внутри — повышенные меры безопасности, круглосуточное видеонаблюдение. Сделано это для контроля производства. В планах — производить вакцины не только от гриппа, но и от других опасных заболеваний

Улучшение здоровья жителей Латинской Америки позволит улучшить экономические показатели. Ведь из-за эпидемий гриппа долгое время простаивают фабрики, не работает сельское население.

Российская вакцина получила признание панамериканской организации здравоохранения. А это значит, что отечественные разработки вышли на новый уровень. Впрочем, только лишь медициной сотрудничество двух стран не ограничивается.

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