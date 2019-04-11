Такая доступная панацея: оренбургские мошенники пять лет дурачили клиентов пластырем с мишурой

В Оренбургской области завели уголовное дело в отношении двух местных жителей. Мужчины незаконно продавали "чудо-пластыри", выдавая их за средство от любых недугов. Медицинское изделие не было зарегистрировано надлежащим образом, а также не соответствовало требованиям ГОСТа. Дело в том, что основным компонентом "чудо-средства" оказалась новогодняя мишура.

Нехитрой поделке из обычного пластыря и праздничного украшения "дождика" автор и изготовитель дал название "серебряный мостик" и успешно продавал как "чудо-лекарство". Лечило оно, если верить барышне в неглиже на этикетке, многие недуги — от прыщей до отеков и даже переломов. С медицинской точки зрения — полнейший абсурд, а с юридической — статья 238.1 Уголовного кодекса РФ.

"Подозреваемый незаконно организовал производство и сбыт медицинского изделия "Пластырь "Серебряные мостики", не зарегистрированного в установленном порядке и не соответствующего требованиям ГОСТ. Поставлял своему знакомому необходимые компоненты для производства медицинских изделий, а тот изготавливал "Пластырь "Серебряные мостики" при помощи металлического станка путем наматывания серебряного "дождика" на пластырь, упаковывал, снабжал упаковку инструкцией по применению и осуществлял сбыт на территории Российской Федерации", — рассказывает исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Оренбургской области Ольга Крутоярова.

"Чудо-средство" изобретатель продавал через Интернет. В этом пространстве, кстати, он был далеко не новатором. Видео и сайтов, рассказывающих, как при помощи кусочков фольги вылечить суставы, избавиться от морщин или снять зубную, например, боль, предостаточно.

Научно этот метод ничем не обоснован. Любой положительный эффект от подобных манипуляций можно объяснить только тем, что люди в него верят. На маркетинговую приманку в виде новых "чудо-таблеток", пластырей, приборов или микстур пациенты попадаются снова и снова именно потому, что хотят всего и сразу, считают врачи.

Лечение от всего сразу и навсегда — верный признак псевдолекарства. Положительный эффект от них может быть только один — прибыль для находчивых бизнесменов. В Оренбурге, например, задержанные успели заработать на "дождике" и пластыре более 100 тысяч рублей.