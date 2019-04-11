Дональд Туск сообщил, что саммит Евросоюза согласовал новую отсрочку Brexit

На экстренном саммите в Брюсселе лидеры 27 стран – членов Европейского союза согласовали новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества. В настоящее время дата Brexit назначена на 12 апреля. Об этом глава Европейского совета Дональд Туск сообщил в четверг, 11 апреля.

Как уточнил Туск, 27 стран Евросоюза согласовали продление статьи 50 Лиссабонского соглашения о ЕС. Ожидается, что глава Евросовета встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы получить одобрение со стороны британского правительства.

Ранее СМИ сообщали, что лидеры 27 стран – членов ЕС предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, но окончательное решение будет принято лишь после переговоров с премьер-министром Великобритании. В случае положительного ответа Мэй лидеры Европейского союза намерены пересмотреть это решение на саммите, который состоится в июне текущего года.

На вопрос журналистов о том, почему выбрали именно эту дату (ранее она не озвучивалась среди множества других вариантов), дипломат ответил, что это связано со сменой состава Европейской комиссии, намеченной на осень.