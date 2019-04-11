Мадуро: в США правят фашисты и расисты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в США правят фашисты и расисты. Ранее вице-президент США Майкл Пенс назвал Мадуро "Гитлером".

"Думаю, что Адольф Гитлер — на другой стороне", — отметил Мадуро. Про себя он сказал, что он – простой, рабочий человек из народа, гуманист и "глубокий христианин". "Никогда в жизни я не отдавал приказа вторгнуться куда-то", — напомнил президент Венесуэлы.

Обращаясь к Пенсу, он заметил, что это отнюдь не Венесуэла располагает 800 военными базами по всему миру. "Оккупируете, вторгаетесь, бомбардируете народы мира в течение десятилетий, поддерживаете государственные перевороты", — перечислил Мадуро "достижения" американцев.

Свои заявления президент Мадуро сделал в эфире национального телевидения, передает РИА Новости. Кроме слов об агрессии США, он также сделал заявление о том, что договорился с Международным комитетом Красного Креста о предоставлении помощи Венесуэле.