Массимилиано Аллегри: мы были шокированы тем, насколько быстро "Аякс" отыгрался

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" в Амстердаме сыграл вничью с голландским "Аяксом" – 1:1. Наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от игры с голландцами.

"У "Аякса" очень классная команда. Она сохраняет контроль над мячом, даже когда для этого нет пространства, – приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА. – Считаю, что в обороне мы сыграли хорошо, хотя нам стоило действовать лучше в ситуациях, когда мы возвращали себе мяч в середине поля. У нас были сложности после ответного гола, так как мы были слегка шокированы тем, насколько быстро "Аякс" забил".

В составе итальянской команды единственный мяч забил Криштиану Роналду. Аллегри не оставил без внимания гол португальца: "Роналду вновь доказал, что является игроком совершенного иного уровня. Его перемещения, умение выбрать момент... все совершенно не так, как у других".