Пистолетный комплекс "Удав" пойдет в серийное производство

Пистолетный комплекс "Удав" решением Межведомственной комиссии допущен к серийному производству. Акт комиссии утвержден Минобороны. "Удаву" присвоена литера "О1".

Самозарядный "Удав" имеет калибр 9 миллиметров. Емкость магазина – 18 патронов. Пистолет может стрелять как трассирующими, так и бронебойными и экспансивными боеприпасами. Также у него будет два новейших патрона – повышенной пробиваемости и дозвуковой. "Удав" — полностью отечественная разработка, которая производится из российских комплектующих. Пистолетный комплекс прошел государственные испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение.

Пистолетный комплекс будет производиться в трех модификациях: для войск, для спецподразделений и для гражданского рынка, передает РИА Новости. Гражданская версия подойдет профессиональным спортсменам-стрелкам. Пистолет может конкурировать с известными брендами стрелкового оружия (Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning). Гражданская версия "Удава", скорее всего, появится в 2020 году.