"Коламбус" одержал волевую победу над "Тампой", отыгравшись с 0:3, у Панарина передача

В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" на выезде одержал волевую победу над командой "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:3. Гости к 10-й минуте второго периода уступали в счете 0:3.

У победителей встречи голами отметились Ник Фолиньо (30-я минута), Дэвид Савар (48), Джош Андресон (52) и Сет Джонс (55), забивший с передачи Артемия Панарина, а у хозяев льда шайбы забросили Алекс Киллорн (5), Энтони Чирелли (12) и Янни Гурд (18).

Российский голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам, а вратарь "Тампы" Андрей Василевский записал на свой счет 22 сэйва. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности "-1", а у его одноклубника Михаила Сергачева результативная передача.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Коламбуса". Второй матч противостояния состоится в субботу, 13 апреля, и пройдет также на льду "Амали-Арены" в Тампе.