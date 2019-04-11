Фрегат "Адмирал Григорович" провел специальные учения в акватории Черного моря. Корабль выполнил экстренные приготовления к бою и отразил удар условного противника. С помощью комплекса "Калибр" судно обнаружило надводные цели и применило против них крылатые ракеты.

Экипаж фрегата также успешно провел в морских полигонах артиллерийские, зенитные ракетные стрельбы и пуски торпед по мишеням. Учения проходят на фоне совместных мероприятий объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит 2019", передает телеканал "Россия 24".