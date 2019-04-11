Суд может изменить меру пресечения для Майкла Калви

Басманный суд 11 апреля рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok. С соответствующим ходатайством в суд обратился Следственный комитет. Предлагается заменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца.

Калви обвиняют в хищении около 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" с помощью махинации с акциями. Сам Калви вину не признает, напоминает телеканал "Россия 24". Он связывает уголовное преследование с корпоративным конфликтом внутри самого банка.