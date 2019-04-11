Госдума рассмотрит законопроект о безопасной работе Рунета во втором чтении

Законопроект о безопасной работе Рунета рассмотрит Госдума во втором чтении. В документе говорится о том, что необходимо обеспечить бесперебойную работу Интернета в России. Предусмотрено создание центра мониторинга и управления, который будет поддерживать услуги связи при любых "экстраординарных" ситуациях.

Также создадут дублирующую резервную систему, сообщает телеканал "Россия 24". В стране по-прежнему будут работать зарубежные серверы, но начнет функционировать и "запасное" оборудование. Согласно поправкам ко второму чтению, большинство положений вводится уже с ноября 2019 года.