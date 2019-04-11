Кубок Стэнли. Два очка Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Айлендерс"

В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" на домашнем льду обыграл "Питтсбург Пингвинз" со счетом 4:3. "Пингвины" трижды по ходу встречи восстанавливали равенство в счете и перевели игру в овертайм, где пропустили шайбу за 20 секунд до сирены.

У победителей встречи голами отметились Джордан Эберле (2-я минута), Брок Нельсон (16), Ник Ледди (53) и Джош Бейли (65), забивший в овертайме, а у гостей шайбы забросили Фил Кессел (6), Евгений Малкин (34) и Джастин Шульц (59), все трое, помимо голов, записал на свой счет по одной результативной передаче.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Айлендерс". Вторая игра противостояния состоится в субботу, 13 апреля, и пройдет также на льду арены "Нассау Колизеум" в Нью-Йорке.