Граждан Новой Зеландии обязуют сдать полиции все боевое полуавтоматическое оружие

Парламент Новой Зеландии одобрил запрет полуавтоматического оружия боевого типа и штурмовых винтовок. За принятие закона высказались 119 членов палаты представителей. Только один был против. Законопроект обязывает владельцев полуавтоматического оружия и штурмовых винтовок, а также магазины, торгующие таким оружием, сдать его полиции до конца сентября в обмен на компенсацию. Закон еще должен быть одобрен новозеландским генерал-губернатором, но это формальность, сообщает телеканал "Россия 24".

Поводом для законодательных изменений стала трагедия в Крайстчерче, когда в ходе вооруженного нападения на 2 мечети погибли 50 человек. Террористы, придерживавшиеся ультраправых взглядов, использовали именно полуавтоматическое оружие.