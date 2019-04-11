На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок. ЧП произошло по адресу улица Волхонка, 15, уточняет РИА Новости.

В настоящее время пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Причины пожара выясняются.