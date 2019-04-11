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11 апреля 201907:23

Поступает информация о военном перевороте в Судане

EPA

Из Хартума поступает информация, что в стране произошел военный переворот. В ближайшее время армия Судана обещает выступить с важным заявлением, передает ТАСС со ссылкой на суданский канал "Аль-Хадас".

Ранее схожая информация поступала 8 апреля. При этом в СМИ были обнародованы кадры взлетающего вертолета, на борту которого якобы находился президент страны Омар аль-Башир, бегущий за границу. Спикер парламента Ибрагим Ахмед Омар опроверг слухи о перевороте.

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