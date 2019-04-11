Пятиборец Даниил Главатских исключен из сборной России за нарушение антидопинговых правил

Тренерский штаб сборной России по современному пятиборью принял решение исключить из состава команды Даниила Главатских. При этом спортсмен не дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Даниил Главатских дважды не смог предоставить информацию о своем местонахождении системе ADAMS, что является нарушением антидопинговых правил. При этом никаких запрещенных веществ в пробах Главатских обнаружено не было.

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов сообщил РИА Новости, что Даниил наказан за проявленные халатность и разгильдяйство при прохождении допинг контроля. Акимов также заявил, что федерация будет впредь бороться с нарушениями подобного рода.