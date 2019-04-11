Самолет не довез премьера Эстонии до Таллина

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас вместе с делегацией не смог долететь до Таллина, возвращаясь в среду из Брюсселя со встречи глав государств и правительств стран Евросоюза, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе правительства, самолет был вынужден прервать полет и вернуться в Брюссель по техническим причинам.

Ратас вернется лишь после обеда и пропустит намеченные на четверг заседание правительства и пресс-конференцию.