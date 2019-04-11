"Аэрофлот" ждет непогоды и отменяет рейсы

Из-за неблагоприятных погодных условий "Аэрофлот" отменил 11 рейсов из аэропорта Шереметьево, передает "Интерфакс".

Так, отменены рейсы в Набережные Челны, Астрахань, Будапешт, Ростов, Сочи, Казань, Мурманск, Берлин, Уфу, Ижевск и Варшаву.

Также перенесено время вылета самолетов в Мадрид, Мюнхен, Екатеринбург, Милан, Симферополь, Прагу, Дюссельдорф, Минеральные Воды и Сочи.

По информации "Аэрофлота", с опозданием в Москву прибудут рейсы из Тюмени, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Перми, Набережных Челнов, Нижневартовска, Саранска и Нижнего Новгорода.

Между тем, в столичном Центре организации дорожного движения московским автомобилистам рекомендовали быть аккуратными на дорогах, так как, несмотря на солнечную погоду, в некоторых районах наблюдается густой туман.

Синоптики ранее обещали жителям мегаполиса солнечную погоду без осадков в четверг. Воздух прогреется до 13 градусов выше ноля.