Месси повредил нос в Манчестере

"Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов над "Манчестер Юнайтед" одержала победу со счетом 1:0. При этом получил повреждение капитан чемпионов Испании Лионель Месси.

Во время столкновения с защитником хозяев поля Крисом Смоллингом Месси получил сильный удар по носу. После встречи аргентинцу провели тщательное обследование. Лионелю удалось избежать перелома. Но не обошлось без трещины носовой перегородки..

Эта травма вряд ли помешает Месси выступить в ближайших матчах. Но не исключено, что Лионелю придется выходить на поле в специальной защитной маске.