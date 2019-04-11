Тема:
Выборы на Украине 37 минут назад
Унижение анализами и пачки липовых бюллетеней: борьба компроматов на Украине обостряется
Украинский центр экономических и политических исследований представил результаты последнего соцопроса по второму туру выборов президента. Лидером гонки остается Владимир Зеленский, его готовы поддержать почти 50 процентов избирателей. Действующего главу государства Петра Порошенко — лишь 20 процентов. Сейчас кандидаты готовятся к дебатам, которые должны пройти 14 апреля. Борьба за голоса с каждым днем обостряется.
Порошенко во втором туре, похоже, собрался побеждать магией чисел: 14 апреля в 14 часов и 14 минут он прибудет на дебаты в "Олимпийский". Болельщиков на киевском стадионе не раз накрывало победной волной. Теперь на смену спортивной пришла борьба политическая.
В прямом эфире Порошенко сдает анализы: кровь на прошлой неделе, эта ознаменовала себя сдачей мочи. И все это под чутким руководством представителей антидопинговой комиссии. С облегчением гарант выходит к прессе.
- Насколько я понимаю, Владимира Зеленского не было?
Флешмоб анализов в штабе Зеленского не поддержали. Мол, акция была единичной.
"Были сданы анализы соответственно с законодательством и процедурой, если у кого-то есть сомнения, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы", — сообщил Иван Баканов, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского.
В штабе Порошенко отказ Зеленского сдавать урину назвали унижением для страны.
"Я считаю, что это абсолютно прозрачная процедура. И наоборот, непрохождение этой процедуры, этого теста считается унижением государства", — заявил президент Украины Петр Порошенко
В штабе Зеленского в долгу не остались. Опубликовали очередное видео подлога бюллетеней. За действующего и беспартийного гаранта, как оказалось, голосовали пачками. Такой компромат ставит под сомнение результаты выборов.
Избирательная сетка по подкупу в первом туре президентских выборов сработала не везде. Так, в Херсонской области Порошенко набрал чуть больше 11 процентов, в Одесской — чуть больше 9 процентов. Накануне второго тура время закручивать гайки. По приказу Порошенко уже уволили областных губернаторов, чтобы освободить места для тех, кто сможет организовать должное голосование за действующего президента.
Губернатор Одессы Максим Степанов покинул пост с вопросом — "За что?" Глава Херсонщины Андрей Гордеев ушел по собственному желанию. За их уход единогласно проголосовал кабинет министров.
Пока оба кандидата в президенты заняты выборами, Верховная рада пустует.
"У нас тут не то что большинства нет, у нас тут даже трети нет, даже 25 процентов состава парламента. Значит бессмысленно надеяться на голосование по какой-либо поправке", — возмущается Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь".
Решения принимать некому — 247 депутатов не пришли на работу. В меньшинстве слуги народа дела государственные забросили и решили заняться мозгами.
- Ставим на голосование поправку о включении мозгов в сессионном зале. Пожалуйста, голосуем.
Но не до шуток в прямом эфире сейчас Порошенко.
- Вот честно, положив руку на сердце, скажите: за пять лет вашего президентства украинцы стали жить лучше?
Ответ гаранта во всех интервью один — НАТО и евроинтеграция. Движение на Запад пока что главный козырь, но пока без особых результатов.
А на западе, похоже, готовы работать и с новым претендентом. Встреча кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко с французским лидером Эммануэлем Макроном запланирована на 12 апреля. Но первым французский лидер примет все же Зеленского. Что это — интерес или доверие?
В надежде на конструктивный диалог к основному кандидату обратился писатель и драматург Евгений Гришковец с просьбой отменить запрет на въезд российских деятелей культуры на Украину.
"Всерьез считаю, что отмена или не отмена этого запретного списка и будет знаком того, кто пришел к власти. Если придет", — заявил Евгений Гришковец, российский писатель, актер и драматург.
Ранее по теме
-
Выборы на Украине: Порошенко вдвое отстает от Зеленского3 часа назад
-
Надежда Савченко удивлена сменой ориентации украинских националистов11 часов назад
-
Выборы на Украине: перед вторым туром все средства хороши14 часов назад
-
В Киеве доказали, что Репин и Чайковский - украинцы17 часов назад
-
Оскорбившего Ольгу Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ19 часов назад
-
Зеленский поблагодарил воюющих в Донбассе и призвал украинцев объединиться21 час назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Человечество впервые увидело черную дыру
- ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию
- Кремль прокомментировал плакат Порошенко с Путиным
- Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей
- Абызов попытался снять деньги. Счет арестован
Самое читаемое
-
Известная актриса показала последствия трепанации черепа
- Новая грибковая суперинфекция захватывает мир
- В "Прямом эфире" вскрыли историю агрессивного альфонса из Петербурга
- Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом
- Девочка упала с 26 этажа: отряхнулась и пошла домой. Видео!
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Brexit отложили до Хеллоуина
- Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран
- ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году
- Рынок нефти: добыча на минимуме - цены на максимуме
- Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
"Фейковый" McLaren превратили в автохлам прямо на паркинге!
- "Дешевый Гелендваген": названы сроки появления в России
- Трассу M-11 "Москва – Санкт-Петербург" достроят за лето-2019
- Роскошные автомобили Aurus могут подешеветь
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Перед вторым туром все средства хороши
- У Терезы Мэй очередное предложение по Brexit
- Дерзкое ограбление банка на большом экране
Вести-Москва
-
Погорельцев с Ленинградского проспекта все еще обещают расселить
- Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей
- "Департамент юридических услуг" отбирал деньги у москвичей
- Капотню ждет масштабное благоустройство
- "Добрая поликлиника" против очередей
- Хаски, свалившегося в реку на Раушской набережной, выловили с катера
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?