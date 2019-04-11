Унижение анализами и пачки липовых бюллетеней: борьба компроматов на Украине обостряется

Украинский центр экономических и политических исследований представил результаты последнего соцопроса по второму туру выборов президента. Лидером гонки остается Владимир Зеленский, его готовы поддержать почти 50 процентов избирателей. Действующего главу государства Петра Порошенко — лишь 20 процентов. Сейчас кандидаты готовятся к дебатам, которые должны пройти 14 апреля. Борьба за голоса с каждым днем обостряется.

Порошенко во втором туре, похоже, собрался побеждать магией чисел: 14 апреля в 14 часов и 14 минут он прибудет на дебаты в "Олимпийский". Болельщиков на киевском стадионе не раз накрывало победной волной. Теперь на смену спортивной пришла борьба политическая.

В прямом эфире Порошенко сдает анализы: кровь на прошлой неделе, эта ознаменовала себя сдачей мочи. И все это под чутким руководством представителей антидопинговой комиссии. С облегчением гарант выходит к прессе.

- Насколько я понимаю, Владимира Зеленского не было?

Флешмоб анализов в штабе Зеленского не поддержали. Мол, акция была единичной.

"Были сданы анализы соответственно с законодательством и процедурой, если у кого-то есть сомнения, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы", — сообщил Иван Баканов, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В штабе Порошенко отказ Зеленского сдавать урину назвали унижением для страны.

"Я считаю, что это абсолютно прозрачная процедура. И наоборот, непрохождение этой процедуры, этого теста считается унижением государства", — заявил президент Украины Петр Порошенко

В штабе Зеленского в долгу не остались. Опубликовали очередное видео подлога бюллетеней. За действующего и беспартийного гаранта, как оказалось, голосовали пачками. Такой компромат ставит под сомнение результаты выборов.

Избирательная сетка по подкупу в первом туре президентских выборов сработала не везде. Так, в Херсонской области Порошенко набрал чуть больше 11 процентов, в Одесской — чуть больше 9 процентов. Накануне второго тура время закручивать гайки. По приказу Порошенко уже уволили областных губернаторов, чтобы освободить места для тех, кто сможет организовать должное голосование за действующего президента.

Губернатор Одессы Максим Степанов покинул пост с вопросом — "За что?" Глава Херсонщины Андрей Гордеев ушел по собственному желанию. За их уход единогласно проголосовал кабинет министров.

Пока оба кандидата в президенты заняты выборами, Верховная рада пустует.

"У нас тут не то что большинства нет, у нас тут даже трети нет, даже 25 процентов состава парламента. Значит бессмысленно надеяться на голосование по какой-либо поправке", — возмущается Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Решения принимать некому — 247 депутатов не пришли на работу. В меньшинстве слуги народа дела государственные забросили и решили заняться мозгами.

- Ставим на голосование поправку о включении мозгов в сессионном зале. Пожалуйста, голосуем.

Но не до шуток в прямом эфире сейчас Порошенко.

- Вот честно, положив руку на сердце, скажите: за пять лет вашего президентства украинцы стали жить лучше?

Ответ гаранта во всех интервью один — НАТО и евроинтеграция. Движение на Запад пока что главный козырь, но пока без особых результатов.

А на западе, похоже, готовы работать и с новым претендентом. Встреча кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко с французским лидером Эммануэлем Макроном запланирована на 12 апреля. Но первым французский лидер примет все же Зеленского. Что это — интерес или доверие?

В надежде на конструктивный диалог к основному кандидату обратился писатель и драматург Евгений Гришковец с просьбой отменить запрет на въезд российских деятелей культуры на Украину.

"Всерьез считаю, что отмена или не отмена этого запретного списка и будет знаком того, кто пришел к власти. Если придет", — заявил Евгений Гришковец, российский писатель, актер и драматург.