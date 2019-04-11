По фактам обстрелов в Донбассе СК возбудил три уголовных дела

Следственным комитетом РФ возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими мирного населения Донбасса, в результате которых пострадали три человека.

Как сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко, 6 и 8 апреля 2019 года украинские военнослужащие обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в поселках шахты "Трудовская" (Старомихайловка и Зайцево) ДНР. Ранения получили трое мирных жителей, две женщины и мужчина.

По данным следствия, действия украинских силовиков направлены на убийство неограниченного круга гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.