Российские фигуристы занимают второе место на командном чемпионате мира

В Японии стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. После первого вида программы – ритм-танца россияне занимают второе место вслед за сборной Франции.

Лучше всех с ритм-танцем (короткая программа у танцоров) справились французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей оценку 87,31. Второй результат у российского дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 84,57 балла. На третьем месте американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (82,86)..

Таким образом, сборная России занимает второе место. Следующими на лед с короткой программой выйдут девушки. Нашу страну представляют Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.