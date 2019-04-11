Президент Судана ушел в отставку. Хунта ищет преемника

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку. Сегодня утром стало известно, что в стране произошел государственный переворот. В настоящее время военные ведут консультации по формированию переходного совета, который будет управлять страной после отставки главы государства, передает ТАСС.

По некоторым данным, арестованы премьер-министр страны, руководитель президентской гвардии, экс-министр обороны, а также руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс". В общей сложности задержаны около 100 человек из окружения президента, сообщает телеканал "Россия 24". К президентскому дворцу стянута бронетехника, на улицах наблюдаются скопления военных.

О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест, по другим — бежал из страны.

В ближайшее время командование армии Судана собирается сделать официальное заявление и объявить, кто возглавит переходный совет по управлению страной.

Между тем, пресс-атташе посольства России в Хартуме сообщил, что угрозы для жизни находящихся в Судане россиян пока нет. Жители страны довольно доброжелательно относятся к иностранцам, отметили в дипмиссии.