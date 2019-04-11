Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео

Сплав по реке Медведица в Тверской области оказался фатальным для байдарочника из подмосковной Дубны — он утонул на глазах у приятелей, которые снимали видео о прохождении плотины.

Трагический инцидент произошел на днях недалеко от села Верхняя Троица в Кашинском районе, где в 1980-е годы была построена единственная на Медведице плотина, уточняет Tverigrad.ru.

"Я думал, что будет страшнее, честно говоря", — признается автор записи после того, как каякер быстро преодолевает гидросооружение и начинает отплывать в сторону.

Он явно поторопился с выводами, поскольку спустя пару секунд байдарка перевернулась, а дядю Сашу, как называют каякера коллеги, начало относить к плотине. Он всячески старался удержаться на поверхности, но водоворот в конце концов утянул спортсмена. Его тело позже вытащили из воды.

"Явное отсутствие опыта и понимания, что может произойти при прохождении подобного техногенного препятствия. В таких плотинах образуется очень мощное обратное подводное течение, и, если человек покидает лодку, его затаскивает под слив. Налицо отсутствие должного опыта, страховки и оценки препятствия", — оценил опубликованные кадры президент "Тверь каяк клуба" Михаил Орлов.