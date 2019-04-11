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11 апреля 201911:28

Пигмалион по-турецки: троих мужчин задержали за "приставания" к манекену

фото: Global Look Press

В Анталье полицией задержаны троих мужчин в возрасте 25-30 лет за кражу и "непристойные действия" по отношению к манекену в магазине женской одежды, передает РИА Новости.

Утром хозяин магазина обнаружил, что с манекена исчезла шуба, после чего вызвал полицию​​​. Стражи порядка зафиксировали многочисленные отпечатки пальцев на манекене. После просмотра записей с камер наружного наблюдения выяснилось, что трое молодых людей ночью проникли в магазин и сняли с манекена одежду.

По данным местных СМИ, местные жители "целовали манекен и приставали к нему".

Мужчин задержали, но после выяснения обстоятельств их освободили под полицейский контроль. Ведется следствие.

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