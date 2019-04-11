Пловец Данила Изотов пропустит чемпионат мира

Призер Олимпийских игр в эстафете Данила Изотов не поможет сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта. Первенство пройдет в июле в южнокорейском Кванджу.

Изотов собирался принять участие в чемпионате России на своей дистанции – 200 метров вольным стилем, но в последний момент не вышел на старт. Как заявил РИА Новости первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко у Данилы возникли проблемы со спиной, вынудившие его сняться с чемпионата.

Главный тренер сборной России Сергей Чепик подтвердил, что Изотов пропустит чемпионат мира по состоянию здоровья.