Бывший главный пилот "Аэрофлота" оштрафован на 250 тысяч за попытку подкупа медкомиссии

Бывший главный пилот "Аэрофлота" Анатолий Якимчук заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей за попытку подкупа врачей, подтверждающих летную годность.

Приговор по делу вынес Тушинский районный суд Москвы, передает "Интерфакс".

В апреле 2018 года Якимчук пытался передать 50 тысяч рублей председателю центральной врачебно-летной комиссии, чтобы тот признал его годным к полетам, несмотря на результаты медицинских исследований.