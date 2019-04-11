Конор Макгрегор рассказал, что получил травму незадолго до боя с Хабибом

Ирландец Конор Макгрегор нашел новую версию своего проигрыша Хабибу Нурмагомедову в бою за звание чемпиона мира в легком весе. Конор заявил, что был серьезно травмирован.

Макгрегор заявил, что сломал ступню за три недели до боя. "Я испытывал серьезную боль, но вышел в октагон. И хотя бой завершился моим поражением, я остался доволен тем, как сражался", — приводит слова Макгрегора ТАСС.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором завершился победой российского бойца в четвертом раунде. После этого в зале возникла потасовка с участием обоих участников. И Макгрегор, и Нулмагомедов были дисквалифицированы на продолжительные сроки.