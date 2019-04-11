Ульяновские спасатели освободили застрявшего в вентиляции котенка. Видео

Несколько дней подряд в одной из квартир Ульяновска из-за стены кладовки раздавалось жалобное мяуканье. Встревоженные жильцы вызвали спасателей.

Инцидент произошел в Засвияжском районе на улице Отрадной. Прибывшие сотрудники МЧС просверлили стену и достали из вентиляционного канала черного котенка.

Спасатели накормили истощенное животное и выпустили его на волю.