Тюменские школьники пообщались с Медведевым на онлайн-уроке "Профессия-руководитель"

Тюмень приняла участие во Всероссийском онлайн-уроке "Профессия-руководитель". Ребята физико-математической школы смогли задать вопросы председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Вопрос главе российского правительства школьники готовили коллективно. Но в преимущественно мужском коллективе задать его напрямую решилась девушка. Как передает ГТРК "Регион-Тюмень", ученики поинтересовались: сложно ли принимать непопулярные решения и есть ли у крупного управленца на них право? Это. можно сказать, первое осознанное управленческое решение ребят. И не каждый из них догадывался, что у премьера была двойка в четверти, по какому предмету, он не стал конкретизировать.

Онлайн-урок объединил школьников Тюмени, Санкт-Петербурга, Обнинска и Ижевска. Далеко не все из них выберут профессию руководителя, но опыт общения с первыми лицами государства обязательно пригодится.



