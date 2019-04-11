Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СК России предъявило обвинение главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джалилову.

Как сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко, в 2015 году Джалилов, пользуясь должностными полномочиями, безвозмездно передал в собственность своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ".

Их кадастровая стоимость превышает более 3 миллионов рублей, рыночная стоимость участков может превышать 20 миллионов рублей.

Ему предъявлено обвинение по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения" УК РФ. Следствие просит заключения Джалилова под стражу.

Джалилов ранее был задержан после проведения обысков в его доме и рабочем месте, после чего его доставили на допрос в Москву.