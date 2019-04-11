В Архангельске на железнодорожных путях сгорел пассажирский вагон

Пассажирский вагон сгорел на железнодорожных путях в Архангельске. ЧП произошло в районе Талажской эстакады, рядом с областным онкологическим диспансером. На место происшествия стянули 5 пожарных рассветов, сообщает ГТРК "Поморье".

Благодаря слаженной работе, огнеборцы локализовали возгорание и смогли не допустить распространения пламени. Обошлось без жертв. По предварительным данным, двум находящимся в тупике пассажирским вагонам предстоял ремонт. Теперь причины ЧП будут выяснять дознаватели. Будет проведена проверка.