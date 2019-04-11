В Орле парень лез в окно к девушке, сорвался с 8 этажа и выжил

В Орле 19-летний юноша сорвался с 8 этажа жилого дома и чудом выжил. Эту информацию, которую изначально распространили пользователи в местных соцсетях, подтвердили в областном полицейском главке.

По пока неподтвержденным сведениям, парень залез на крышу и стал спускаться по балконам вниз, чтобы попасть в квартиру к любимой девушке, но упал вниз.

Юноша госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщается орловский портал "Истоки".

Ранее сообщалось, что в Китае упала с 26 этажа и чудом выжила шестилетняя девочка. При падении она пробила навес из стеклопластика, а затем поднимается на ноги и спокойно уходит.