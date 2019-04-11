Краснодарские мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей

Массовой дракой едва не обернулось легкое столкновение двух детей в краснодарском парке, за которых вступились их матери. Стычки избежать не удалось, но от серьезной драки женщин уберегли оказавшиеся рядом мужчины. Один из очевидцев опубликовал запись конфликта.

"Девочка бегала по фонтану, мальчик ехал на велосипеде, никто из детей не смотрел по сторонам, в итоге столкновение. Мама девочки обматерила мальчика, дочка пинала велосипед, мама девочки стукнула мальчика и пожелала ему разбиться на этом велосипеде", — так выглядело начало противостояния родителей.

В перепалку вмешалась и вторая мама, но ее оппонентка доводы слушать не стала, а просто облила собеседницу водой. На этом дискуссия завершилась, уступив место драке, при этом женщине смущало присутствие кричащих детей. В схватке принял участие и юный велосипедист, вступившийся за маму.

Сцепившихся мам с трудом разняли подоспевшие мужчины, но женщины продолжали оскорблять друг друга: одна сторона упирала на безрассудное поведение юнца за рулем велосипеда, другая указывала на злоупотребление спиртным на скамейке парка. В итоге ни одна из женщин не стала обращаться в полицию.