Эстония не пропустила в свои территориальные воды российский парусник "Седов"

В территориальные воды Эстонии не пропустили российский барк "Седов". Учебное судно должно было зайти в порт Таллина в ближайшие выходные. В эстонском посольстве отметили, что прибытия корабля в городе ждали, передает ГТРК "Калининград". По предварительным данным, "Седов" получил запрет из-за наличия на борту керченских курсантов.

Напомним, в прошлом году появление в Таллине знаменитых российских парусников "Мир" и "Седов" стало для горожан настоящим праздником. Тогда таллинцы побывали с экскурсиями на обоих кораблях.

"Российское посольство расценило запрет на заход барка в территориальные воды как недружественный акт со стороны эстонских властей. Особенно, учитывая тот факт, что президент Эстонии скоро приедет в Москву с официальным визитом", — сообщили в посольстве РФ.