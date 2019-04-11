Эстония не пропустила в свои территориальные воды российский парусник "Седов"
В территориальные воды Эстонии не пропустили российский барк "Седов". Учебное судно должно было зайти в порт Таллина в ближайшие выходные. В эстонском посольстве отметили, что прибытия корабля в городе ждали, передает ГТРК "Калининград". По предварительным данным, "Седов" получил запрет из-за наличия на борту керченских курсантов.
Напомним, в прошлом году появление в Таллине знаменитых российских парусников "Мир" и "Седов" стало для горожан настоящим праздником. Тогда таллинцы побывали с экскурсиями на обоих кораблях.
"Российское посольство расценило запрет на заход барка в территориальные воды как недружественный акт со стороны эстонских властей. Особенно, учитывая тот факт, что президент Эстонии скоро приедет в Москву с официальным визитом", — сообщили в посольстве РФ.
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