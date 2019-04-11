Новости Экономика

Все видео этой рубрики
11 апреля 201913:17

На расширенном заседании в Смольном обсудили перемены в жилищном строительстве

ГТРК "Санкт-Петербург"

Реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", и переход на новое проектное финансирование обсуждали сегодня на расширенном заседании в Смольном. В беседе принимали участие банкиры, бизнесмены, а также представители правительств Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Севещание прошло под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", с июля вводится проектное финансирование с банковским сопровождением, значит привлекать для строительства деньги дольщиков будет запрещено. Ряд экспертов считают, что это может привести к скачку цен, а застройщики рискуют разориться. Вместе с тем, реформа призвана защитить интересы покупателей. До первого июля застройщики должны урегулировать вопрос финансирования.

Сейчас в профильном министерстве думают, как избежать роста социальной напряженности и увеличения числа обманутых дольщиков.

В тоже время, Северная столица сейчас в тройке российских лидеров по жилищному строительству, отметил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. В настоящее время, по данным Росреестра, в Петербурге с привлечением средств участников долевого строительства возводят более 620 многоквартирных домов.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

Сейчас

13:35

Дело Кокорина и Мамаева: суд эвакуирован во время выступления потерпевшего

13:02

Кремль высказался о перевороте в Судане

12:39

Лондонская полиция арестовала Джулиана Ассанжа

12:28

Закон о надежном Рунете прошел основное чтение

10:37

Президент Судана ушел в отставку

08:45

Самолет не довез премьера Эстонии до Таллина

07:23

Поступает информация о военном перевороте в Судане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Терпение лопнуло: почему Ленин сдал Джулиана

Терпение лопнуло: почему Ленин сдал Джулиана

25 минут назад
Переворот спустя 30 лет: президент Судана находится под домашним арестом

Переворот спустя 30 лет: президент Судана находится под домашним арестом

20 минут назад
Закон о надежном Рунете прошел основное чтение

Закон о надежном Рунете прошел основное чтение

34 минуты назад
Дело Кокорина и Мамаева: суд эвакуирован во время выступления потерпевшего

Дело Кокорина и Мамаева: суд эвакуирован во время выступления потерпевшего

14 минут назад
Унижение анализами и пачки липовых бюллетеней: борьба компроматов на Украине обостряется

Унижение анализами и пачки липовых бюллетеней: борьба компроматов на Украине обостряется

3 часа назад
Ей нравится кровь: кубанская "доктор Франкенштейн" резала себя на кухне

Ей нравится кровь: кубанская "доктор Франкенштейн" резала себя на кухне

31 минута назад
Ребенок на заказ: в Греции родился малыш от трех родителей

Ребенок на заказ: в Греции родился малыш от трех родителей

1 час назад
Кремль высказался о перевороте в Судане

Кремль высказался о перевороте в Судане

31 минута назад
Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре

Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре

1 час назад
Биньямин Нетаньяху возглавит правительство Израиля в пятый раз

Биньямин Нетаньяху возглавит правительство Израиля в пятый раз

13 часов назад
Пигмалион по-турецки: троих мужчин задержали за "приставания" к манекену

Пигмалион по-турецки: троих мужчин задержали за "приставания" к манекену

2 часа назад
В день скандальной драки Кокорин и компания прогуляли 400 тысяч рублей

В день скандальной драки Кокорин и компания прогуляли 400 тысяч рублей

12 часов назад
Бывший главный пилот "Аэрофлота" оштрафован на 250 тысяч за попытку подкупа медкомиссии

Бывший главный пилот "Аэрофлота" оштрафован на 250 тысяч за попытку подкупа медкомиссии

1 час назад
Дерзкое ограбление банка на большом экране: "Миллиарду" сулят прокатное будущее

Дерзкое ограбление банка на большом экране: "Миллиарду" сулят прокатное будущее

16 часов назад
570
Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

19 часов назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Новым владельцем ресторана "Прага" станет единственный желающий

Новым владельцем ресторана "Прага" станет единственный желающий

24 минуты назад
Художник нарисовал принцесс Disney в мире "Игры престолов"

Художник нарисовал принцесс Disney в мире "Игры престолов"

48 минут назад
Ещё один Homo: на Филиппинах найдены останки людей нового вида

Ещё один Homo: на Филиппинах найдены останки людей нового вида

1 час назад
Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте

Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте

1 час назад
В Орле парень лез в окно к девушке, сорвался с 8 этажа и выжил

В Орле парень лез в окно к девушке, сорвался с 8 этажа и выжил

1 час назад
Краснодарские мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей

Краснодарские мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей

1 час назад
Дети из новосибирского поселка вынуждены идти в школу по трубам теплотрассы

Дети из новосибирского поселка вынуждены идти в школу по трубам теплотрассы

1 час назад
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

1 час назад
Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!

Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!

1 час назад
Робот Федор, звезда и лунный грунт: что можно увидеть в павильоне "Космос"

Робот Федор, звезда и лунный грунт: что можно увидеть в павильоне "Космос"

1 час назад
Ульяновские спасатели освободили застрявшего в вентиляции котенка. Видео

Ульяновские спасатели освободили застрявшего в вентиляции котенка. Видео

2 часа назад
Конор Макгрегор рассказал, что получил травму незадолго до боя с Хабибом

Конор Макгрегор рассказал, что получил травму незадолго до боя с Хабибом

2 часа назад
DJ Smash стал совладельцем Черемушкинского рынка

DJ Smash стал совладельцем Черемушкинского рынка

2 часа назад
Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео

Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео

3 часа назад
В Саратове теплотрассу починили старыми джинсами

В Саратове теплотрассу починили старыми джинсами

3 часа назад
Обзор смартфона Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями

Обзор смартфона Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями

3 часа назад
По фактам обстрелов в Донбассе СК возбудил три уголовных дела

По фактам обстрелов в Донбассе СК возбудил три уголовных дела

3 часа назад
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома

Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома

3 часа назад
Вести.net: "Лаборатория Касперского" обнаружила хакерский супермаркет

Вести.net: "Лаборатория Касперского" обнаружила хакерский супермаркет

4 часа назад
"Аэрофлот" ждет непогоды и отменяет рейсы

"Аэрофлот" ждет непогоды и отменяет рейсы

4 часа назад
Месси повредил нос в Манчестере

Месси повредил нос в Манчестере

4 часа назад
Парламентские выборы в Индии стали самыми дорогими в мире

Парламентские выборы в Индии стали самыми дорогими в мире

6 часов назад
"Еще есть время прекратить огонь": генсек ООН призвал к политическому диалогу в Ливии

"Еще есть время прекратить огонь": генсек ООН призвал к политическому диалогу в Ливии

6 часов назад
Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран

Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран

6 часов назад
Госдума рассмотрит законопроект о безопасной работе Рунета во втором чтении

Госдума рассмотрит законопроект о безопасной работе Рунета во втором чтении

6 часов назад
Brexit отложили до Хеллоуина

Brexit отложили до Хеллоуина

7 часов назад
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

7 часов назад
Суд может изменить меру пресечения для Майкла Калви

Суд может изменить меру пресечения для Майкла Калви

7 часов назад
"Адмирал Григорович" провел специальные учения в акватории Черного моря

"Адмирал Григорович" провел специальные учения в акватории Черного моря

7 часов назад
Рекорд за рекордом. Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов

Рекорд за рекордом. Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов

7 часов назад
Кубок Стэнли. Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения

Кубок Стэнли. Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения

7 часов назад
Экономисты Германии: санкции США нарушают международное право

Экономисты Германии: санкции США нарушают международное право

8 часов назад
Пистолетный комплекс "Удав" пойдет в серийное производство

Пистолетный комплекс "Удав" пойдет в серийное производство

8 часов назад
Тереза Мэй надеется, что Великобритания выйдет из Евросоюза как можно быстрее

Тереза Мэй надеется, что Великобритания выйдет из Евросоюза как можно быстрее

9 часов назад
"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

23 часа назад
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

09.04.2019 15:39
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

09.04.2019 10:06