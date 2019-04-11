Ей нравится кровь: кубанская "доктор Франкенштейн" резала себя на кухне

В начале апреля стало известно об аресте пластического хирурга Алены Верди, которую в блогосфере и СМИ называют "доктор Франкенштейн". Женщина оборудовала "клинику" у себя на дому, где проводила различные косметические процедуры и хирургические операции. Итог: одна погибшая от большой кровопотери и десять пострадавших.

Некоторые из них говорят, что Верди заманивала их на процедуры домой обманом – говорила, что в клинике у нее "проблемы".



Между тем, журналистам кубанского выпуска "Комсомолки" удалось найти друга Алены Верди, настоящее имя которой до 2011 года было Антонина Горбунова. Артем Черниенко считает, что Алену-Антонину надо лечить, а не сажать в тюрьму.

Мужчина рассказал шокирующие подробности о том, как она не только пациентов, но и себя "препарировала" на кухне. Например, однажды Артем стал свидетелем того, как Алена "запросто" сделала себе прокол, откачала с ног жир с ног и заклеила медицинским клеем.

Проводила она с собой и другие операции: делала липосакцию на животе, сама себе переделывала уши.

Возможно, предполагает Артем, она хотела таким образом самоутвердиться как специалист. Кроме того, он говорит, что Алена не боится боли, разрезов – "ей нравится кровь".

Что касается пациенток, которые пострадали от действий Верди, то они, считает Черниенко, виноваты сами – не надо было соглашаться на операции в домашних условиях.

Всего на счету Верди 16 изуродованных пациенток, но заявления написали только пять из них.

Сама Верди вину не признает, а ее адвокат будет обжаловать решение суда об аресте "доктора Франкенштейна".